Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,3: прогноз на 9 апреля

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, поэтому некоторые люди в такие периоды могут испытывать головные боли, усталость или повышенный уровень стресса. Уровень геомагнитной активности оценивают по шкале К-индекса - от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Прогноз на ближайшие дни:

9 апреля – ожидается слабая активность с К-индексом 3,3 (зеленый уровень).

– ожидается слабая активность с К-индексом 3,3 (зеленый уровень). 10 апреля прогнозируют повышение к К-индексу 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре и может сказаться на самочувствии.

Следует учитывать, что такие прогнозы регулярно обновляются (примерно каждые три часа), поэтому ситуация может изменяться.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается мощный поток заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходят геомагнитные возмущения.

Слабые бури (К-индекс 1–4) обычно проходят почти незаметно. Уровень же 5 и выше может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники — в частности связи, спутников и радиосигналов. При сильных бурях (К-индекс 7-8) иногда наблюдают полярные сияния.

Как это влияет на организм

Во время магнитных бурь некоторые люди могут чувствовать:

головные боли;

усталость;

раздражительность или тревожность.

Специфического лечения нет, однако симптомы можно облегчить привычными средствами.

Как поддержать организм

Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, следует:

соблюдать режим сна и питания;

уменьшить употребление кофе, алкоголя, жирной и соленой пищи;

пить больше воды и травяных чаев;

проводить время на открытом воздухе;

избегать стрессов и перегрузок;

добавить легкую физическую активность;

людям с хроническими заболеваниями – иметь под рукой необходимые лекарства.

Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

