Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,3: прогноз на 9 апреля
Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, поэтому некоторые люди в такие периоды могут испытывать головные боли, усталость или повышенный уровень стресса. Уровень геомагнитной активности оценивают по шкале К-индекса - от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильной буре.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Прогноз на ближайшие дни:
- 9 апреля – ожидается слабая активность с К-индексом 3,3 (зеленый уровень).
- 10 апреля прогнозируют повышение к К-индексу 5 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре и может сказаться на самочувствии.
Следует учитывать, что такие прогнозы регулярно обновляются (примерно каждые три часа), поэтому ситуация может изменяться.
Что такое магнитная буря
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается мощный поток заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходят геомагнитные возмущения.
Слабые бури (К-индекс 1–4) обычно проходят почти незаметно. Уровень же 5 и выше может влиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники — в частности связи, спутников и радиосигналов. При сильных бурях (К-индекс 7-8) иногда наблюдают полярные сияния.
Как это влияет на организм
Во время магнитных бурь некоторые люди могут чувствовать:
- головные боли;
- усталость;
- раздражительность или тревожность.
Специфического лечения нет, однако симптомы можно облегчить привычными средствами.
Как поддержать организм
Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, следует:
- соблюдать режим сна и питания;
- уменьшить употребление кофе, алкоголя, жирной и соленой пищи;
- пить больше воды и травяных чаев;
- проводить время на открытом воздухе;
- избегать стрессов и перегрузок;
- добавить легкую физическую активность;
- людям с хроническими заболеваниями – иметь под рукой необходимые лекарства.
Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!