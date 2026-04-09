Очікується магнітна буря з К-індексом 3,3: прогноз на 9 квітня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, тому деякі люди в такі періоди можуть відчувати головний біль, втому або підвищений рівень стресу. Рівень геомагнітної активності оцінюють за шкалою К-індексу — від 0 до 9. Показники від 5 і вище свідчать про сильну бурю.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Прогноз на найближчі дні:

9 квітня — очікується слабка активність із К-індексом 3,3 (зелений рівень).

— очікується слабка активність із К-індексом 3,3 (зелений рівень). 10 квітня — прогнозують підвищення до К-індексу 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі та може позначитися на самопочутті.

Варто враховувати, що такі прогнози регулярно оновлюються (приблизно кожні три години), тому ситуація може змінюватися.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається потужний потік заряджених частинок. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбуваються геомагнітні збурення.

Слабкі бурі (К-індекс 1–4) зазвичай проходять майже непомітно. Натомість рівень 5 і вище може впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу техніки — зокрема зв’язку, супутників і радіосигналів. При сильних бурях (К-індекс 7–8) іноді спостерігають полярні сяйва.

Як це впливає на організм

Під час магнітних бур деякі люди можуть відчувати:

головний біль;

втому;

дратівливість або тривожність.

Специфічного лікування не існує, однак симптоми можна полегшити звичними засобами.

Як підтримати організм

Щоб легше перенести період підвищеної сонячної активності, варто:

дотримуватися режиму сну та харчування;

зменшити вживання кави, алкоголю, жирної та солоної їжі;

пити більше води та трав’яних чаїв;

проводити час на свіжому повітрі;

уникати стресів і перевантажень;

додати легку фізичну активність;

людям із хронічними захворюваннями — мати під рукою необхідні ліки.

Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися.

