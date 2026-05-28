Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: прогноз на 28 мая

В четверг, 28 мая, прогнозируется низкая геомагнитная активность с К-индексом 3,7, что соответствует зеленому уровню магнитных бурь. Специалисты отмечают, что скорость солнечного ветра остается несколько повышенной из-за влияния корональной дыры, однако общий уровень геомагнитных возмущений будет слаб.

Об этом сообщили портал meteoagent и Британская геологическая служба. В то же время ученые не исключают кратковременные периоды повышенной активности, которые, впрочем, не повлекут за собой существенных изменений в геомагнитном состоянии Земли.

Магнитные бури – это колебания геомагнитного поля Земли разной силы, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Такие явления способны влиять на работу систем связи и вызывать отдельные технические сбои.

