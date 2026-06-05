Ожидается магнитная буря с К-индексом 6,7: прогноз на 5 июня
Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление и общее состояние организма, из-за чего у чувствительных к погодным изменениям людей иногда появляются головные боли, повышенная утомляемость и стресс. Уровень геомагнитных возмущений оценивают по планетарному К-индексу в шкале от 0 до 9: показатели от 5 и выше считаются сильными магнитными бурями.
Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В пятницу, 5 июня, прогнозируется повышенная солнечная активность с К-индексом 6,7 (красный уровень). Это соответствует сильнейшей магнитной буре, которая может ощутимо влиять на самочувствие людей и работу отдельных технических систем.
Следует учитывать, что прогнозы солнечной активности могут изменяться: данные обновляются каждые несколько часов, так что актуальную информацию рекомендуется проверять регулярно.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное мощными вспышками на Солнце. При таких явлениях в космос выбрасываются заряженные частицы, которые достигают земной магнитосферы и вызывают ее колебания.
Силу магнитных бурь оценивают по К-индексу:
- значения 1–4 считаются слабыми или почти незаметными;
- от 5 и выше – это уже бури высокой интенсивности, которые могут влиять на самочувствие людей и работу связи, спутников и навигационных систем;
- во время сильнейших возмущений (К-индекс 7–8) иногда наблюдаются полярные сияния.
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Как магнитные бури могут влиять на самочувствие
Во время геомагнитных колебаний некоторые люди испытывают изменения артериального давления, головные боли, усталость или раздражительность. Чаще это касается метеочувствительных людей и тех, кто имеет хронические заболевания.
Специального лечения от воздействия магнитных бурь не существует, однако облегчить состояние помогает всеобщая поддержка организма и контроль симптомов.
Как поддержать организм в дни магнитных бурь
Чтобы уменьшить дискомфорт, следует соблюдать простые рекомендации: поддерживать стабильный режим сна, питаться сбалансированно, избегать избытка кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Полезны будут достаточное потребление воды, легкие прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность.
Также рекомендуется снизить уровень стресса, избегать конфликтов и перегрузок. Людям с хроническими заболеваниями советуют более внимательно следить за состоянием здоровья и иметь при себе необходимые лекарства.
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