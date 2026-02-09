Ожидается магнитная буря силой 3,7: прогноз на 9 февраля

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей может жаловаться на головные боли, повышенную усталость, раздражительность или чувство стресса. Именно поэтому прогнозы геомагнитной активности вызывают особое внимание.

Уровень солнечной активности оценивается по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу. Значения от 5 и выше свидетельствуют о сильной магнитной буре. В понедельник, 9 февраля, ожидается относительно спокойная солнечная обстановка: прогнозируемый К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню и слабой геомагнитной активности. Об этом сообщает NOAA.

В то же время специалисты отмечают, что прогнозы магнитных бурь не окончательны. Данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому ситуация может изменяться. Поэтому рекомендуют регулярно следить за актуальными обновлениями.

Магнитная буря – это явление, вызванное вспышками и взрывами на Солнце, во время которых в космос высвобождается большое количество энергии. Поток заряженных частиц, в том числе протонов и электронов, движется по разным направлениям, в том числе и в сторону Земли. Достигая магнитосферы планеты, эти частицы вызывают возмущения, которые ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Для оценки их интенсивности используют К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не ощущаются большинством людей. Геомагнитные бури с индексом 5 и выше относятся к красному уровню и могут оказывать существенное влияние как на самочувствие, так и на работу технических систем. Во время сильных бурь возможны сбои в работе спутников, радиосвязи, мобильных сетей и навигационных систем. А при очень высоких значениях, около 7–8 баллов, иногда наблюдаются полярные сияния даже в нетипичных для них широтах.

Воздействие магнитных бурь на организм человека связывают прежде всего с изменениями атмосферного давления. Поэтому метеочувствительные люди могут испытывать головную боль, общую слабость, нарушение сна или повышенную тревожность. Специфического лекарства от воздействия геомагнитных колебаний не существует, однако симптоматическое лечение помогает облегчить состояние.

Чтобы поддержать организм в период магнитных бурь, врачи советуют соблюдать режим сна и питания, пить достаточно воды, отказаться от алкоголя, жирной и слишком соленой пищи, а также уменьшить потребление кофе. Полезными могут быть травяные чаи, умеренная физическая активность и прогулки на свежем воздухе, при условии избегания прямых солнечных лучей. Важно также уменьшать уровень стресса, избегать конфликтов и переутомления.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют в такие дни больше отдыхать и держать под рукой медикаменты. Контрастный душ утром может помочь взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и улучшить самочувствие.

