Ожидается магнитная буря уровня G1: прогноз на 16 октября

После недавней мощной магнитной бури геомагнитная ситуация на Земле остается стабильной, однако уже в ближайшие дни возможно новое возмущение из-за повышенной солнечной активности.

Специалисты сообщают, что выбросы корональной массы (CME) могут повлечь за собой умеренные магнитные колебания уровня STORM G1 в период с 15 по 17 октября. Один или несколько таких выбросов могут быть частично ориентированы на Землю.

В то же время в Центре прогнозирования космической погоды уточняют, что 16 октября возможна магнитная буря уровня G1. Об этом сообщает British Geological Survey Geomagnetism.

Для понимания: G-индекс показывает силу геомагнитных бурь по шкале от 1 до 5, где уровень G1 соответствует К-индексу 5. Сам К-индекс измеряет общую активность магнитного поля Земли в диапазоне от 0 до 9.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм, медики советуют соблюдать здоровый режим сна (не менее 8 часов в сутки), поддерживать водный баланс, пить достаточно чистой воды и отказаться от тяжелой пищи и алкоголя, предпочитая легкие, сбалансированные блюда.

