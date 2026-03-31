Ожидается магнитная буря уровня К-3,7: прогноз на 31 марта

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей испытывает ухудшение самочувствия – в частности, головную боль, усталость или повышенный уровень стресса. Геомагнитная активность оценивается по шкале К-индекса от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильных магнитных бурях.

31 марта прогнозируется К-индекс 3,7 (зеленый уровень), то есть слабая геомагнитная активность. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В то же время, следует учитывать, что такие прогнозы могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Это природное явление, вызванное вспышками на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Достигая магнитосферы Земли, они вызывают геомагнитные возмущения.

Интенсивность таких явлений определяют по К-индексу:

от 1 до 4 – слабые колебания, почти незаметные;

от 5 и выше – сильные бури, которые могут влиять на самочувствие людей и работу техники.

Во время мощных бурь возможны перебои в работе связи, спутников и радиосигналов, а при высоких показателях (7–8) иногда наблюдается полярное сияние.

Как это влияет на людей

Из-за изменения атмосферного давления некоторые люди могут ощущать головную боль, слабость, раздражительность или тревожность. Специального лечения нет, однако симптомы можно облегчить обычными средствами.

Как поддержать организм:

соблюдать режим сна и питания;

ограничить употребление кофе, алкоголя, жирной и острой пищи;

пить больше воды и травяных чаев;

больше бывать на свежем воздухе;

добавить легкую физическую активность;

избегать стрессов и переутомления;

людям с хроническими заболеваниями – иметь под рукой необходимые лекарства и больше отдыхать.

Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться и снизить напряжение.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!