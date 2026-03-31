Очікується магнітна буря рівня К-3,7: прогноз на 31 березня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей відчуває погіршення самопочуття — зокрема головний біль, втому або підвищений рівень стресу. Геомагнітна активність оцінюється за шкалою К-індексу від 0 до 9. Показники від 5 і вище свідчать про сильні магнітні бурі.

31 березня прогнозується К-індекс 3,7 (зелений рівень), тобто слабка геомагнітна активність. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Водночас варто враховувати, що такі прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються кожні три години.

Що таке магнітна буря

Це природне явище, спричинене спалахами на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість заряджених частинок. Досягаючи магнітосфери Землі, вони викликають геомагнітні збурення.

Інтенсивність таких явищ визначають за К-індексом:

від 1 до 4 — слабкі коливання, майже непомітні;

від 5 і вище — сильні бурі, які можуть впливати на самопочуття людей і роботу техніки.

Під час потужних бур можливі перебої в роботі зв’язку, супутників і радіосигналів, а при високих показниках (7–8) інколи спостерігається полярне сяйво.

Як це впливає на людей

Через зміни атмосферного тиску деякі люди можуть відчувати головний біль, слабкість, дратівливість або тривожність. Спеціального лікування немає, однак симптоми можна полегшити звичайними засобами.

Як підтримати організм:

дотримуватися режиму сну та харчування;

обмежити вживання кави, алкоголю, жирної та гострої їжі;

пити більше води та трав’яних чаїв;

більше бувати на свіжому повітрі;

додати легку фізичну активність;

уникати стресів і перевтоми;

людям із хронічними захворюваннями — мати під рукою необхідні ліки та більше відпочивати.

Контрастний душ зранку допоможе підбадьоритися, а тепла ванна ввечері — розслабитися та знизити напруження.

