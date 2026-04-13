Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 14 апреля

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, из-за чего часть людей может ощущать головную боль, усталость или повышенную раздражительность. В то же время, стоит помнить, что такие прогнозы могут меняться, ведь специалисты обновляют данные каждые несколько часов.

14 апреля ожидается повышение активности к индексу 4 (желтый уровень) — это уже средний уровень магнитных бурь. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают по причине мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Достигнув магнитного поля Земли, они влекут за собой возмущения, которые и называют геомагнитными бурями.

Их силу определяют по К-индексу - шкале от 0 до 9. Значения до 4 обычно почти не ощущаются, тогда как показатели от 5 и выше считаются сильными и могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники и связи.

Как это влияет на самочувствие

Во время магнитных бурь некоторые люди могут чувствовать:

головная боль

усталость и слабость

перепады настроения или стресс

Специфического лечения нет, однако симптомы можно облегчить привычными средствами.

Как поддержать организм

В периоды повышенной солнечной активности рекомендуется:

соблюдать режим сна и питания

пить больше воды и травяных чаев

уменьшить употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи

больше бывать на свежем воздухе

избегать стрессов и перегрузок

людям с хроническими заболеваниями - иметь под рукой необходимые лекарства

Также полезны будут легкие физические нагрузки, контрастный душ с утра и теплая ванная вечером для расслабления.

