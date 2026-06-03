Помогут пережить жару: названы топ качественных портативных кондиционеров

С повышением летних температур портативные кондиционеры становятся одним из удобных способов охлаждения помещений без сложного монтажа. Такие устройства легко перемещать между комнатами, а для работы им обычно требуется только вывод горячего воздуха через окно.

ИзданиеSlashGear проанализировало отзывы экспертов и пользователей и определило четыре лучших портативных кондиционера для лета 2026 года. В 2026-м на рынке прослеживается переход к более энергоэффективным моделям — с двойными шлангами и инверторными компрессорами, которые обеспечивают более быстрое и тихое охлаждение.

LG LP1419IVSM

LG LP1419IVSM считается одной из самых сбалансированных моделей в своем классе. Устройство подходит для помещений площадью до 45 м² и относится к категории 10 000 BTU (DOE).

Его ключевое преимущество – инверторный компрессор, который не работает по принципу постоянных включений и выключений, а плавно регулирует мощность. Это снижает энергопотребление и уровень шума, особенно при поддержании стабильной температуры.

Пользователи отмечают тихую работу (примерно 44 дБ на низких режимах), простой монтаж и стабильную производительность даже при длительном использовании. Модель часто выбирают для спален и домашних офисов.

Midea Duo MAP14S1TBL

Midea Duo MAP14S1TBL отличается двухканальной системой воздушного потока. Такая конструкция позволяет более эффективно организовывать циркуляцию воздуха и ускоряет охлаждение помещения.

Устройство рассчитано примерно на площадь до 50 м² и обеспечивает высокую мощность охлаждения. Дополнительно поддерживает управление через Wi-Fi, что позволяет контролировать работу со смартфоном.

Whynter ARC-1230WN

Whynter ARC-1230WN – мощная модель для больших помещений до 56 м². Она также использует двухшланговую систему, что повышает эффективность по сравнению с классическими одноканальными решениями.

Кондиционер поддерживает Wi-Fi-управление и совместим с голосовыми ассистентами типа Alexa и Google Home. Среди минусов обычно называют значительный вес – около 30 кг, из-за чего его не очень удобно перемещать.

В тестированиях модель неоднократно входила в число лидеров благодаря высокой производительности, стабильной работе и хорошей энергоэффективности.

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Dreo AC515S

Dreo AC515S – более доступный вариант для помещений до 32 м². По мощности он уступает более дорогим моделям, но выигрывает в стоимости и простоте использования.

Устройство поддерживает охлаждение, вентиляцию и осушение воздуха, а также управление через мобильное приложение. Его часто рекомендуют для спален, небольших квартир или кабинетов, где важны тишина и экономичность.

Эксперты сходятся во мнении, что самые эффективные портативные кондиционеры 2026 года – это модели с инверторными компрессорами и двухконтурной системой воздуха. Они быстрее охлаждают помещение, работают тише и потребляют меньше электроэнергии по сравнению с классическими одношланговыми устройствами.

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