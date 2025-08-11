Прогноз погоды в Украине на 12 августа.

В Украине с 11 по 17 августа сохранится преимущественно сухая и малооблачная погода под влиянием антициклона. В большинстве областей сохранится комфортная температура, в то время как на юге и Закарпатье столбики термометров будут подниматься выше +30 °С.

Из-за длительного отсутствия осадков в этих регионах возрастет риск пожаров и усугубится почвенная засуха. Об этом сообщает Meteoprog.

Антициклон, который будет формироваться над центральной и восточной Европой, приведет к устойчивой синоптической ситуации, высокому атмосферному давлению и ясному небу. Уже 12 августа по всей стране установится стабильная сухая погода с температурой ночью +10…+16 °С и днем +23…+28 °С, а в теплых регионах — до +31 °С.

