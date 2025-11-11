Программа Зеленского 'УЗ-3000': как пенсионеру воспользоваться бесплатными путешествиями по Укрзализныце

Уже в декабре в Украине стартует новая инициатива "УЗ-3000", по которой каждый гражданин получит 3000 бесплатных километров для путешествий по железной дороге по стране. Билеты можно будет приобрести онлайн через официальное приложение "Укрзализныци".

Генеральный директор компании Александр Перцовский в комментарии для 24 Канала объяснил, как воспользоваться программой тем, кто не имеет смартфона или не пользуется приложением. Об этом пишет 24 tv.ua.

По его словам, социальные службы смогут помочь пожилым людям получить билеты или установить необходимое приложение.

Читайте также: В Украине начнет курсировать новый поезд "выходного дня": какие города соединят и сколько стоят билеты

Перцовский подчеркнул, что эта программа создана прежде всего для пожилых украинцев, которые часто не могут путешествовать из-за стоимости билетов. В то же время они более гибки в выборе времени и могут отправляться в поездки за часами пик.

"Самым эффективным будет сотрудничество Укрзализныци с организациями, которые поддерживают пожилых людей. Вместе можно организовывать для них дневные путешествия — например, во Львов, Ужгород или другие туристические города, привлекая местные музеи, кафе и культурные заведения", — добавил руководитель компании.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд на популярном маршруте.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!