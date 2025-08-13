'Путин блефует': о чем говорили Зеленский с Трампом и лидерами стран ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и лидерам стран Евросоюза с предупреждением о блефе российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом пишет "РБК-Украина".

"Конечно, мы обсудили сегодня ситуацию на поле боя. Я сказал президенту США и всем нашим европейским коллегам, что Путин блефует. Он пытается надавить перед встречей на Аляске на всех и (сделать вид – ред.), что санкции не работают", – отметил Зеленский.

Глава Украины подчеркнул, что санкционное давление имеет реальный эффект – оно существенно подрывает экономику страны-агрессора.

В то же время Зеленский признал, что российская армия имеет преимущество в вооружении, особенно в артиллерии, которой у них в три раза больше. Но, по его словам, это не дает им преимущества на поле боя – ведь потери противника также в три раза больше.

Читайте также: "Я не собираюсь сдавать свою страну" – Зеленский об отказе отхода ВСУ из Донбасса

"Я сказал коллегам и президенту США, и европейским друзьям, что Путин точно не хочет мира. Он хочет оккупации нашего государства, и мы все это действительно понимаем. Путин никого не сможет обмануть. Нам нужно дальнейшее давление ради мира, не только американских, но и европейских санкций", – сказал украинский лидер.

Разговор перед встречей Трампа и Путина

На фоне намерений президента США Дональда Трампа провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске без участия украинского президента Владимира Зеленского, в европейских столицах растет беспокойство. Европейские политики опасаются, что во время этого разговора могут быть приняты решения, которые повлияют на будущее Украины и общую ситуацию с безопасностью на континенте.

В ответ на эти опасения, 13 августа состоялась видео встреча Дональда Трампа с лидерами стран Европы и Владимиром Зеленским. Этот диалог стал попыткой согласовать позиции и обеспечить прозрачность в вопросах, касающихся стабильности в регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Дональд Трамп выразил намерение достичь договоренности с Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине.

Напомним, ранее Трамп рассказал о предстоящей встрече с Путиным.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!