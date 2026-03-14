Renault создала самый маленький и самый дешевый кроссовер: характеристики

Renault готовится вывести на рынок самый компактный и доступный кроссовер в своей линейке. Новая модель под названием Bridger будет длиной менее 4 метров и позиционируется как прямой конкурент легендарному Suzuki Jimny.

Официальная премьера Renault Bridger запланирована уже на текущую неделю. Автомобиль разработан специально для рынков, где ценят небольшие габариты, высокую проходимость и доступную цену.

Облик Bridger выполнен в характерном "квадратном" стиле, который сейчас очень популярен среди поклонников компактных внедорожников. На опубликованных изображениях видны классические пропорции с вертикальными стойками, короткими свесами и запасным колесом, установленным на дверце багажника. Пока неизвестно, насколько серьезными будут внедорожные возможности модели, но внешний вид явно намекает на готовность к легкому бездорожью.

Несмотря на компактные размеры, Renault обещает достаточно просторный салон и практичный интерьер, что важно для семейного использования и ежедневных поездок.

Техническую начинку новинки, вероятнее всего, позаимствуют у современного Renault Duster. Базовым двигателем станет трехцилиндровый турбированный бензиновый агрегат объемом 1,0 литра мощностью 99 л. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка.

Серийное производство Renault Bridger планируется наладить в Индии, а старт выпуска запланирован на конец 2027 года. Модель ориентирована, прежде всего, на рынки развивающихся стран, где спрос на компактные, экономические и относительно проходные кроссоверы остается стабильно высоким.

