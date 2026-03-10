Российская армия атаковала Днепр: повреждена многоэтажка, среди раненых - ребенок (фото)

Российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего повреждена жилая многоэтажка и ранены по меньшей мере десять человек. Среди пострадавших – 12-летний ребенок.

О последствиях атаки сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в соцсетях. По его словам, после вражеского удара возник пожар, а взрывная волна повредила многоэтажный жилой дом и помещение банка.

Сначала чиновник сообщал о двух пострадавших. Среди них 29-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу. Медики оценили ее состояние как средней тяжести. Также помощь на месте оказали 60-летнему мужчине, который от госпитализации отказался.

Впоследствии количество раненых начало расти. Около 00:10 стало известно о четырех пострадавших. Среди них был 12-летний мальчик, которому медики оказали необходимую помощь.

По состоянию на 00:39, по информации главы области, количество раненых увеличилось до семи. Среди пострадавших – три женщины, три мужчины и ребенок. Две женщины пришлось госпитализировать. Позже примерно в 01:39 стало известно, что общее количество травмированных возросло до десяти человек. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

