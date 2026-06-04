Российская армия атаковала Киевщину: ранен водитель бензовоза, загорелся пожар на предприятии (фото)

В ночь на 3 июня на Киевщине в результате вражеской атаки пострадал водитель бензовоза. Мужчину госпитализировали с закрытым переломом голеностопного сустава.

Об этом сообщили руководитель Киевской ОВА Николай Калашник и ГСЧС в Telegram. По словам Калашника, в Бориспольском районе зафиксирована травма гражданского мужчины. "К сожалению, есть пострадавший в результате очередной вражеской атаки на Киевщину", — отметил он. Как уточнили в ГСЧС, травм получил водитель бензовоза.

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С вечера среды в районе продолжалась воздушная тревога, которая была отменена примерно в час ночи. В ГСЧС также сообщили, что утром в Бориспольском районе продолжают ликвидировать пожар на одном из объектов инфраструктуры, возникшем в результате атаки российских беспилотников.

Напомним, армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Киевщину.

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