Российская армия атаковала Сумщину: повреждена железнодорожная инфраструктура, погибла железнодорожница (фото)

В результате массированной атаки российских беспилотников на Шосткинскую общину в ночь на 12 июня погиб один человек, еще одна женщина получила тяжелые ранения. Как сообщили в "Укрзализныце", обе пострадавшие были работницами железнодорожной станции.

По словам начальника Сумской ОВА Олега Григорова, российские войска нанесли удар дронами по объекту гражданской инфраструктуры. В результате атаки также существенно повреждено трехэтажное нежилое здание.

Жертвой обстрела стала 44-летняя женщина. Еще одна работница, 33 лет, получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Медики оказывают ей необходимую помощь. Впоследствии глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский уточнил, что враг целенаправленно атаковал железнодорожную инфраструктуру Сумщины. Под ударом оказались станции, вокзалы, посты электрической сигнализации и подстанции.

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По его словам, погибшая работала оператором одной из станций. Предварительно установлено, что во время воздушной тревоги она направлялась к мобильному укрытию, об опасности заранее предупреждала мониторинговая группа. Раненую дежурную по станции прооперировали. Пока ее жизни ничего не угрожает, рядом с ней находятся коллеги и медики.

Перцовский также призвал работников железной дороги не игнорировать сигналы опасности и строго соблюдать инструкции безопасности, подчеркнув, что все системы мониторинга работают, а во время атак решающее значение имеет каждая минута.

Напомним, российские дроны атаковали многоэтажку в Харькове.

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