Российская армия атаковала Запорожье дронами: пылал жилой дом (фото)

В ночь на 9 марта российские войска совершили атаку беспилотниками на Запорожье. В результате удара поврежден жилой дом, а также произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, один из ударов пришелся на частный сектор города. Из-за попадания или падения обломков был поврежден частный дом, где после этого возник пожар.

"Враг нанес удар по Запорожью. Поврежден частный дом, там возник пожар. Предварительно обошлось без пострадавших", — отметил Федоров в сообщении около 02:54.

Также он сообщил, что примерно за два часа до атаки для Запорожской области объявляли угрозу применения ударных беспилотников, из-за чего в регионе был повышен уровень опасности.

Напомним, Россия атаковала Сумы дронами.

