Российская армия атаковала Запорожье: есть попадания в жилой дом, погибли три человека, среди них 11-летняя девочка (фото, видео)

Вечером в воскресенье российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли три человека, еще 42 получили ранения, среди пострадавших — восемь детей.

Об этом сообщили глава Запорожской ОВ Иван Федоров и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По информации областных властей, вражеский обстрел повлек за собой масштабные разрушения. Больше всего пострадал частный сектор, также серьезные повреждения получил пятиэтажный жилой дом, в котором были разрушены два этажа. Попадание зафиксировали и вблизи девятиэтажки, где взрывной волной повредило окна и балконы.

Сначала сообщалось об одном погибшем и нескольких раненых. Впоследствии стало известно, что под завалами многоэтажки оказались женщина и ребенок.

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Позже спасатели деблокировали женщину без признаков жизни, а количество жертв возросло до двух. Одновременно увеличивалось и количество пострадавших — сначала до 33 человек, среди которых пятеро детей, а по состоянию на вечер, по данным Ивана Федорова, ранения получили уже 41 человек.

По обновленной информации ГСЧС, окончательное количество пострадавших возросло до 42 человек, в том числе восемь детей. Три человека погибли, среди них 11-летняя девочка.

Кроме жилых домов, в результате авиаударов повреждены частные домовладения, а также возник пожар на территории терминала логистического оператора. На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы, продолжающие ликвидировать последствия атаки.

Напомним, российская армия атаковала Сумы дронами.

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