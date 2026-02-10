Российские дроны атаковали Вольнянск: ранены, среди них ребенок (фото)

Российские войска совершили атаку дронами на город Вольнянск в Запорожской области. В результате удара пострадали четверо мирных жителей, среди которых есть малолетний ребенок.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, во вражеский обстрел беспилотниками попал Вольнянск Запорожского района. Ранения получили две женщины, мужчина и мальчик в возрасте до двух лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также в результате атаки зафиксировано разрушение частных жилых домов и повреждение хозяйственных построек.

