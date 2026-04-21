Россия атаковала дронами Сумы: попадание в медицинское учреждение и шесть раненых (фото)

В ночь на 21 апреля российские войска совершили массированную атаку беспилотниками по Сумам. В результате удара повреждены жилые дома, автомобили и медицинское учреждение. По последним данным, пострадали 15 человек, в том числе трое детей.

Об этом сообщили мэр Сум Артем Кобзарь в соцсетях, председатель Сумской МВА Сергей Кривошеенко, полиция Сумской области и председатель Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram. По словам Кобзаря, в Заречном районе города зафиксировали более пяти попаданий на одной из придомовых территорий.

В результате взрывов в жилых домах выбило окна, также загорелись автомобили. Кроме того, один из дронов попал в крышу медицинского учреждения.

Сначала сообщалось о четырех травмированных. Среди них была 17-летняя девушка и двое мужчин, которых госпитализировали. Еще одному пострадавшему помощь оказали на месте.

Позже полиция уточнила, что количество пострадавших возросло до шести человек. Позже глава ОВА Олег Григоров сообщил уже о 15 раненых.

Среди пострадавших — трое несовершеннолетних девушек 13, 15 и 17 лет. Все они находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

По словам Григорова, большинство травмированных в результате ночной атаки — пожилые люди. В настоящее время идет уточнение масштабов разрушений и ликвидация последствий удара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!