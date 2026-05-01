Россия атаковала Одессу дронами: есть попадания в многоэтажки, двое раненых (фото)

В ночь на 1 мая российские ударные беспилотники атаковали Одессу. В результате попаданий в две многоэтажки вспыхнули пожары, по меньшей мере два человека получили ранения.

Об этом сообщили начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, Воздушные силы ВСУ и ГСЧС в Telegram. По словам Лысака, один из дронов попал в 16-этажный жилой дом, где возник пожар. Еще одно попадание зафиксировали в другой высотке — возгорание произошло на 11-м и 12-м этажах.

"Враг снова атаковал наш город. Все экстренные службы оперативно работают на местах. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - отметил он.

Читайте также: Россия атаковала Одессу: повреждены жилые дома, двое погибших и 15 раненых (фото, видео)

В 01:35 Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы. Впоследствии глава МВА сообщил о первом пострадавшем. Позже в ГСЧС уточнили, что количество раненых возросло до двух.

По информации спасателей, удары пришлись на жилые дома в Хаджибейском районе города. К ликвидации последствий атаки были привлечены 126 специалистов и 28 единиц техники экстренных и коммунальных служб.

Кроме того, психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям, среди которых двое детей.

Напомним, Россия третью ночь подряд атакует Одессу дронами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!