Розыск военнообязанного ТЦК: в каких случаях это незаконно

В Украине розыск военнообязанного Территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК) может быть незаконным, если истек установленный законом срок привлечения к административной ответственности. Нарушение правил военного учета квалифицируется как административное правонарушение.

Об этом подробно объяснил юрист общественной организации "Общественная платформа" Сергей Кошель. Согласно статьям 38–39 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), взыскание можно наложить в течение трех месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее одного года со дня его совершения. После истечения годового срока ТЦК теряет право привлекать лицо к ответственности.

"Если истек один год с момента совершения нарушения, розыск становится незаконным. Его можно обжаловать в административном суде, и в случае положительного решения лицо снимают с розыска без уплаты штрафа. При этом человек остается на военном учете", - подчеркнул Сергей Кошель.

Юрист подчеркнул, что ТЦК имеет право вызвать военнообязанного для уточнения данных или прохождения ВЛК — это отдельная процедура, которая не зависит от наличия розыска за административное нарушение.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил механизм на практике: "ТЦК вносит данные о нарушении правил военного учета в Реестр. На основании этого автоматически формируется обращение в полицию о доставке лица для составления протокола. В то же время, в Реестре фиксируется срок, в течение которого лицо может находиться в розыске — один год со дня совершения правонарушения. После истечения этого срока розыск исчезает автоматически, и в полиции соответствующих данных уже нет".

Пример по судебной практике: Донецкий окружной административный суд по делу № 200/5197/25 обязал ТЦК отменить розыск, поскольку истек годовой срок привлечения к ответственности, а постановление об административном взыскании так и не было вынесено.

Аналогичные разъяснения дают юристы на многочисленных форумах, где люди обращаются с вопросом о внезапном исчезновении статуса "В розыске" в приложении "Резерв+". Чаще это происходит именно из-за истечения годового срока.

Что делать, если вы обнаружили себя в розыске:

Проверьте дату совершения нарушения (обычно это день неявки по повестке или другое нарушение правил учета).

Если прошел год — подайте заявление в ТЦК с просьбой снять вас с розыска из-за истечения сроков давности (рекомендуется посылать заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении).

В случае отказа обратитесь в административный суд с иском о признании розыска незаконным и обязательства ТЦК удалить данные из реестра. Судебная практика на сегодняшний день преимущественно положительна для истцов по таким делам.

Параллельно подавайте документы на отсрочку по имеющимся основаниям (учеба, состояние здоровья, уход за близкими и т.п.) — это не зависит от статуса розыска.

