'С нетерпением жду': Трамп о встрече с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает предстоящую встречу с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом он сообщил 4 мая во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, подготовка к саммиту продолжается, а сам визит он считает важным. Об этом пишет Bloomberg.

"Примерно через две недели я отправлюсь на встречу с президентом Си. Я очень этого жду – это будет действительно важная поездка", – отметил он. Ожидается, что переговоры пройдут 14-15 мая в Пекин.

Лидеры намерены обсудить вопросы торговых отношений, а также другие ключевые темы двусторонней и глобальной политики. Подготовка к встрече, по данным источников, длилась несколько месяцев.

Ранее Трамп также упоминал, что обменивался письмами с китайским лидером на фоне сообщений о возможных поставках китайского вооружения в Иран.

