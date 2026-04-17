'Сегодня наше партнерство становится еще глубже', - Зеленский анонсировал совместное с Нидерландами производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о старте подготовки к первому совместному с Нидерландами производству беспилотников. По словам президента, сотрудничество между Украиной и Нидерландами выходит на новый уровень благодаря договоренностям в рамках Drone Deal, а также запуску первого совместного производственного проекта в сфере дронов.

Об этом глава государства сообщил вечером 16 апреля в своих соцсетях во время визита в Нидерланды.

Читайте также: Территориальные вопросы только во время трехсторонней встречи: заявления Зеленского перед переговорами с Трампом

Детали о будущем партнерстве президент пока не раскрыл. Отдельно Зеленский выразил благодарность Нидерландам за оказанную поддержку Украине. Он подчеркнул, что помощь в виде систем противовоздушной обороны, ракетного вооружения и авиации ежедневно спасает жизнь украинцев в городах и общинах.

Ранее мы рассказывали, что Reuters опубликовали циничные условия Путина для прекращения войны против Украины.

