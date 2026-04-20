Сколько будет стоить газ и электроэнергия с 1 мая: обнародована стоимость тарифов

В Украине с 1 мая тарифы на газ и электроэнергию для населения останутся без изменений – соответствующие решения уже приняты. Стоимость электроэнергии и дальше составит 4,32 грн за 1 кВт*ч, а цена газа — 7,96 грн за кубометр.

Как отмечается в материале OBOZ.UA, тариф на газ не будут пересматриваться как минимум до завершения действия моратория. Он действует на период военного положения и еще шесть месяцев после его отмены. Повышение цены на электроэнергию также не планируется.

Что изменится с 1 мая:

прекратит действовать льготный тариф на электроэнергию для потребителей с электроотоплением;

цена на газ останется фиксированной по меньшей мере до завершения моратория.

В то же время действующий тариф на электроэнергию утвержден правительственным постановлением, срок которого истекает 30 апреля. Однако ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что Кабмин пока не рассматривает вопрос повышения стоимости света для населения. По ее словам, на фоне постоянных отключений это было бы нелогичным шагом.

Что будет с тарифом на газ

Во время военного положения закон запрещает пересматривать как тариф на транспортировку, так и цену самого газа. В то же время, во власти и в "Нафтогазе" признают, что после завершения войны удерживать нынешнюю стоимость будет сложно. Международные партнеры уже подчеркивают необходимость подготовить постепенный переход к рыночным ценам.

До полномасштабного вторжения рынок газа в Украине был более конкурентным: "Нефтегаз" обеспечивал лишь около 10% бытовых потребителей, а граждане могли самостоятельно выбирать поставщика. Сейчас компания обслуживает около 98% населения, а тариф регулируется правительством.

Эксперты отмечают, что сейчас сложно оценить реально экономически обоснованную цену газа. Часть потребностей страна покрывает собственной добычей, нуждающейся в значительных инвестициях, особенно учитывая постоянные атаки РФ по газовой инфраструктуре.

