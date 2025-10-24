Сколько будет стоить газ с 1 ноября: обнародована стоимость населения

С 1 ноября большинство украинцев продолжат платить за газ по неизменному тарифу – 7,96 грн за кубометр. Для 98% бытовых потребителей цена останется фиксированной, по меньшей мере, до мая 2026 года.

Как сообщает OBOZ.UA, компания "Нафтогаз Украины" продолжила действие тарифного плана "Фиксированный" для населения. Такое решение было принято из-за моратория на повышение стоимости топлива, которое остается в силе во время военного положения. В компании подчеркнули, что украинцы и дальше будут получать газ по стабильной цене 7,96 грн за кубометр и призвали потребителей вовремя оплачивать счета.

Около 98% всех бытовых клиентов в Украине пользуются услугами именно "Нефтегаза", хотя на рынке работают и другие поставщики.

В то же время, уже в январе 2026 года украинцам перечислят оплату за доставку газа. Речь идет не об изменении тарифа, а об обновлении расчетной базы, зависящей от фактического объема потребления. В частности, в 2025 году потребители платят за доставку исходя из количества использованного газа с октября 2023-го по сентябрь 2024 года. В 2026-м этот показатель будет определяться за период с октября 2024 по сентябрь 2025 года.

Читайте также: Какой категории украинцев следует обратиться за переназначением субсидий

Узнать свой тариф можно на сайте газораспределительной компании или непосредственно в платежке. Например, в Волынском филиале "Газсетей" стоимость доставки составляет 1,884 грн за кубометр, в Николаевском — 2,388 грн, в "Одессагаге" — 1,308 грн, в Ровенском филиале — 1,848 грн, а в "Херсонгаге" — 1,944 грн.

Общая сумма в платежке за доставку формируется путём умножения тарифа на объем потребленного газа. Хотя тариф будет оставаться неизменным из-за моратория, конечная сумма может варьироваться в зависимости от того, сколько газа потребляет конкретное домохозяйство.

Ранее мы рассказывали, какие доходы учитываются при назначении субсидии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!