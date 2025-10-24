Скільки коштуватиме газ з 1 листопада: оприлюднено вартість для населення

З 1 листопада більшість українців продовжать сплачувати за газ за незмінним тарифом — 7,96 грн за кубометр. Для 98% побутових споживачів ціна залишиться фіксованою щонайменше до травня 2026 року.

Як повідомляє OBOZ.UA, компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" для населення. Таке рішення ухвалили через мораторій на підвищення вартості палива, який залишається чинним під час воєнного стану. У компанії наголосили, що українці й надалі отримуватимуть газ за стабільною ціною 7,96 грн за кубометр і закликали споживачів вчасно оплачувати рахунки.

Близько 98% усіх побутових клієнтів в Україні користуються послугами саме "Нафтогазу", хоча на ринку працюють і інші постачальники.

Водночас уже в січні 2026 року українцям перерахують оплату за доставку газу. Йдеться не про зміну тарифу, а про оновлення розрахункової бази, що залежить від фактичного об’єму споживання. Зокрема, у 2025 році споживачі сплачують за доставку, виходячи з кількості використаного газу з жовтня 2023-го по вересень 2024 року. У 2026-му цей показник визначатиметься за період із жовтня 2024-го до вересня 2025 року.

Дізнатися власний тариф можна на сайті газорозподільчої компанії або безпосередньо у платіжці. Наприклад, у Волинській філії "Газмереж" вартість доставки становить 1,884 грн за кубометр, у Миколаївській — 2,388 грн, в "Одесагазі" — 1,308 грн, у Рівненській філії — 1,848 грн, а в "Херсонгазі" — 1,944 грн.

Загальна сума у платіжці за доставку формується шляхом множення тарифу на обсяг спожитого газу. Хоча тариф залишатиметься незмінним через дію мораторію, кінцева сума може варіюватися залежно від того, скільки газу споживає конкретне домогосподарство.

