Следите за самочувствием: прогноз магнитных бурь на 15 октября

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, вызывая головную боль, усталость, раздражительность и перепады давления. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, где показатель 5 и выше указывает на мощную магнитную бурю.

В среду, 15 октября, прогнозируется зеленый уровень с К-индексом 2,7. Однако следует помнить, что данные о солнечной активности обновляются каждые три часа, поэтому прогнозы могут изменяться. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря – это природное явление, вызванное вспышками на Солнце, когда потоки заряженных частиц достигают магнитного поля Земли. Мощные бури могут влиять не только на человека, но и на технику — вызвать сбои в работе спутников, мобильной связи или радиосигналов.

Во время магнитных бурь важно соблюдать привычный режим сна и питания, избегать переутомления, кофе, алкоголя и тяжелой пищи. Полезно пить больше воды, проводить время на открытом воздухе, но без длительного пребывания под прямым солнцем. Умеренные физические нагрузки, спокойная атмосфера, контрастный душ с утра или теплая ванна вечером помогут поддержать хорошее самочувствие даже в дни повышенной солнечной активности.

