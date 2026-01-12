Будут служить долго: топ самых надежных авто 2026 года

Надежность – один из ключевых критериев при выборе автомобиля для многих водителей. Если вы ищете редко ломающуюся машину, будет нуждаться в минимуме ремонтов и хорошо будет держать стоимость, обратите внимание на модели с самыми высокими оценками надежности.

Вот ТОП-10 самых надежных автомобилей 2026 года (на основе свежих рейтингов и прогнозов надежности):

Toyota Camry : лидер среди седанов бизнес-класса. Toyota Camry традиционно занимает первые места по надежности, имеет низкие затраты на обслуживание и отличную долговечность. Toyota Prius : самый надежный гибрид 2026 года. Расход топлива – около 4 л/100 км, минимальные проблемы с гибридной системой, идеальный выбор для экономичных водителей. Toyota Corolla : компактный седан или хэтчбек, который годами держится в топах надежности. Простая конструкция, дешевые запчасти и низкая вероятность поломок. Subaru Forester: компактный кроссовер с полным приводом, отличающийся прочностью и отличной проходимостью. Subaru стабильно входит в лидеры по надежности. Subaru Impreza : компактный хэтчбек или седан с полным приводом – надежный, безопасный и практичный вариант для ежедневного использования. Lexus NX : премиум-кроссовер от Lexus (дочерней компании Toyota). Высокое качество сборки, долговечные двигатели и гибридные системы. Lexus RX : среднеразмерный премиум-кроссовер – один из самых надежных в своем классе, с отличными оценками за долгосрочную эксплуатацию. Honda HR-V : компактный кроссовер от Honda – простой, экономичный и очень надежный, с минимальными затратами на ремонт. Kia Sorento Hybrid : трехрядный гибридный кроссовер, который Consumer Reports признал одним из самых надежных в сегменте семейных SUV. Hyundai Elantra Hybrid : компактный седан-гибрид с расходом до 4–5 л/100 км, хорошей гарантией и высокими оценками надежности.

Toyota и Lexus традиционно лидируют в рейтингах надежности (по данным Consumer Reports 2026 Toyota заняла одно из первых мест среди брендов). Гибриды (особенно Prius и Elantra Hybrid) демонстрируют наименьшее количество проблем по сравнению с чистыми электромобилями или некоторыми бензиновыми моделями.

Каких автомобилей лучше избегать в 2026 году

В противовес надежным моделям, издание Jalopnik (на основе данных Consumer Reports) рекомендует воздержаться от покупки некоторых авто из-за высокого риска поломок и дорогостоящих ремонтов:

Alfa Romeo Giulia и Alfa Romeo Tonale – часто выходят из строя, низкие оценки надежности.

и – часто выходят из строя, низкие оценки надежности. Dodge в целом, в частности кроссовер Dodge Hornet (имеет много общих деталей с Alfa Romeo Tonale, что приводит к аналогичным проблемам).

