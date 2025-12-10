Служить годами: топ кроссоверов с качественными двигателями

Рост цен на ремонт заставляет украинцев выбирать кроссоверы со сверхнадежными двигателями, которые не подведут сотни тысяч километров. Мы составили рейтинг пяти бензиновых моделей, доказавших свою безотказность на практике.

Toyota RAV4 2.0/2.5 (Dynamic Force) – эталон простоты и выносливости. Атмосферные моторы с цепным ГРМ без турбины работают даже на 92-м бензине и легко преодолевают 400+ тыс. км.

Honda CR-V 2.4 (i-VTEC, серия K24) – проверенный десятилетиями агрегат. При своевременной замене масла пробеги 350–400 тыс. км – норма.

Mazda CX-5 2.0/2.5 (SkyActiv-G) – высокая степень сжатия не вредит ресурсу из-за качественного горючего. Ровная тяга, низкий расход, адаптация к украинским дорогам.

Subaru Forester 2.0/2.5 (Boxer) – оппозитные двигатели требуют ухода, но при правильном ТО служат годами. На рынке полно экземпляров за 300 тыс. км, готовых к дальнейшей эксплуатации.

Hyundai Tucson 2.0 MPI – классический атмосферник с простой системой впуска. Неприхотливый к бензину, сочетающийся с надежной механикой — стабильность на десятилетия.

Советы при выборе

Избегайте турбомоторов, если не готовы к дорогостоящему ремонту. Выбирайте цепной ГРМ, простой впуск и охлаждение.

Автомеханик с 18-летним стажем Валерий Крохмаль подытоживает: "Секрет долговечности — своевременная замена масла, качественное горючее и отсутствие перегрузок. Тогда двигатель будет служить десятилетие".

