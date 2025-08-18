Солнечно и сухо по всей территории Украины: прогноз погоды на 19 августа

Во вторник, 19 августа, в Украине будет царить солнечная и сухая погода, которую обеспечит антициклон Kyra. В западных областях температура будет колебаться от +20 до +24 °С, на севере — от +22 до +26 °С, в центре — +24...+27 °С, хотя в Винницкой области будет немного прохладнее — около +20...+22 °С. На востоке ожидается +25…+27 °С, а на юге столбики термометров поднимутся до +30 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. В Киеве в этот день прогнозируется сухая и малооблачная погода с температурой около 25 °С.

По словам Диденко, в середине недели станет значительно теплее, а в День флага могут пройти грозовые дожди и начнется постепенное понижение температуры, хотя на востоке еще сохраняется жара. На День Независимости погода выровняется: будет много солнца, без чрезмерной жары и с комфортной температурой.

