Социальная помощь в октябре: размер и как получить

Со среды, 24 сентября, в Украине ожидается резкое изменение погоды. После теплой и солнечной погоды придут дожди, понижение температуры и даже заморозки в некоторых регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. 25 сентября тепло сохранится еще на востоке и юге (+20…+27, в Луганской области — до +29), однако уже в этот день похолодание охватит и эти территории.

Во второй половине недели страна окажется под влиянием антициклона арктического происхождения, который принесет сухую, солнечную, но холодную погоду.

"Ночью 25 сентября на севере, а ночью 26-27 числа на западе, севере, в центре и на востоке возможны заморозки", - предупредила Наталья Диденко.

Дневная температура будет держаться в пределах +12…+16 градусов.

По словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, на этой неделе страна вступает в период постепенной перестройки погодных условий в более холодные.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине ожидать "бабье лето" и стоит ли рассчитывать на длительное тепло.

