Соцвыплаты в Украине по-новому: как правительство планирует реформировать соцпомощь, льготы и субсидии

В Украине планируется ввести единый подход к расчету среднемесячного дохода домохозяйства, который учитывается при предоставлении всех видов социальной помощи, льгот и жилищных субсидий. С такой инициативой выступило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно порядка определения среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной поддержки". Проект документа предполагает внедрение ряда новшеств.

В частности, планируется ввести единый подход, по которому государство будет исчислять доходы домохозяйства. Это должно стать универсальным механизмом для всех видов выплат, заменяющим нынешнюю разрозненную систему.

Кроме того, изменится расчетный период: доход будет определяться за шесть месяцев, предшествующих дате обращения. Для физических лиц-предпринимателей будет учитываться последний налоговый отчетный период в соответствии с нормами Налогового кодекса.

Также вводится понятие "нулевого дохода". Если у человека действительно нет заработка, при первом оформлении социальной помощи будет зафиксирован нулевой показатель. В то же время условно определенный доход будет применяться только во время следующего периода, если ситуация не изменится.

Какие доходы будут учитываться

В состав совокупного дохода будут входить:

заработная плата после удержания налогов;

пенсионные выплаты;

стипендии;

денежное довольствие военнослужащих;

денежные переводы из-за границы;

доходы от предпринимательской деятельности;

задекларированные доходы и другие аналогичные поступления.

Что не будут учитываться при расчете дохода

В совокупный доход не будут включать: денежную помощь при рождении ребенка, социальные выплаты для детей-сирот, жилищные субсидии и компенсацию аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.

Кроме того, на назначение социальной помощи не будут влиять:

программа "упаковка малыша";

большинство благотворительных выплат;

компенсации за поврежденное или разрушенное жилье.

Проект постановления находится на этапе согласования, окончательное решение еще принять Кабинет Министров Украины.

