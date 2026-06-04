Стаж в 25 лет: на какую пенсию можно рассчитывать

В 2026 году в Украине пенсионная система остается привязанной к двум ключевым факторам — продолжительности страхового стажа и уровню официальной заработной платы на протяжении всей трудовой жизни. От этих показателей напрямую зависит как возраст ухода на пенсию, так и размер будущих выплат.

Об условиях для лиц со стажем 25 лет сообщают в Пенсионном фонде Украины. Согласно действующим правилам, в 2026 году право выйти на пенсию в 60 лет имеют граждане, накопившие не менее 33 лет страхового стажа. Если стажа меньше, пенсионный возраст автоматически увеличивается.

Лица, имеющие подтвержденный официальный стаж 25 лет, смогут оформить пенсионные выплаты только с 63 лет.

Для наглядности действуют следующие базовые требования:

выход в 60 лет - от 33 лет стажа;

выход в 63 года - от 23 лет стажа;

выход в 65 лет - не менее 15 лет стажа.

От чего зависит размер пенсии

Один только показатель стажа не позволяет точно определить сумму будущей пенсии. Для расчета обязательно учитывается также официальная зарплата, по которой уплачивался ЕСВ, и индивидуальные коэффициенты.

Пенсия рассчитывается по формуле: Пенсия = ЗП×КЗ×КС, где:

ЗП – средняя зарплата за три года перед выходом на пенсию;

– средняя зарплата за три года перед выходом на пенсию; КЗ – индивидуальный коэффициент заработка;

– индивидуальный коэффициент заработка; КС – коэффициент страхового стажа.

При этом каждый год официальной работы прибавляет примерно 1% к стажевому коэффициенту.

Как учитывают зарплату

Для тех, кто уходит на пенсию в 2026 году, берется весь период заработков, начиная с июля 2000 года. Затем эти доходы сравниваются со средней зарплатой по стране, которая рассчитывается за последние три года (около 17 482 грн).

На основе данных формируется индивидуальный коэффициент, который и влияет на финальную сумму выплат.

Пример расчета

Например, при наличии 25 лет стажа и средней зарплаты около 15 000 грн., ориентировочный размер пенсии может составлять примерно 4 108 грн. Однако точная сумма всегда рассчитывается индивидуально через пенсионные формулы или онлайн-калькулятор Пенсионного фонда Украины.

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Минимальные гарантии и доплаты

Государство устанавливает минимальные гарантии пенсионного обеспечения, зависящие от возраста и стажа:

в 60 лет – не менее 3 725 грн;

в 65 лет - около 4 213 грн.

Кроме того, предусмотрены надбавки за сверхурочный стаж: женщины получают +1% от прожиточного минимума после 30 лет стажа, мужчины – после 35 лет.

Отдельно действуют доплаты для нетрудоспособных лиц, состоящих на иждивении пенсионера. Их размер привязан к прожиточному минимуму и составляет около 1 297 грн.

Таким образом, за стаж 25 лет будущая пенсия зависит не только от лет работы, но и от официальных доходов, а окончательный размер выплат определяется по индивидуальной формуле.

Напомним, мы уже писали, какая категория пенсионеров может получить 10 выплат сразу.

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