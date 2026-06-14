Стоит попробовать: рецепт домашнего кетчупа из тыквы на зиму

Почему бы не отойти от классического томатного соуса и не добавить в рацион немного осеннего настроения? Кетчуп из тыквы – это оригинальная кулинарная альтернатива, сочетающая нежную сладость тыквы, легкую кислинку яблок и пикантность специй. Такой соус может стать универсальной приправой, удачно дополнившей мясные блюда, картофель, пасту или запеченные овощи.

Его насыщенный аромат создает ощущение уюта, а вкус способен приятно удивить даже привередливых гурманов. Рецепт советует ТСН.

Ингредиенты

тыква - 350 г

яблоки - 250 г

лук – 1 шт.

чеснок - 1-2 зубчика

томатная паста — 1 ст. л.

сахар - 2-3 ст. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

соль, перец, хмели-сунели - по вкусу

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Пошаговое приготовление

Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте немного растительного масла в кастрюле с толстым дном и обжарьте их до легкой золотистости. Важно лишь смягчить овощи и раскрыть аромат, не пережаривая их. Очистите тыкву и яблоки, удалите семена и нарежьте кубиками. Добавьте в лук с чесноком, влейте примерно 100 мл воды, накройте крышкой и тушите на слабом огне до мягкости. За это время ингредиенты успеют соединить вкусы и ароматы. Когда масса станет мягкой, добавьте специи и томатную пасту. Тщательно перемешайте и готовьте еще 3–4 минуты, чтобы специи раскрыли свой аромат, а томатная паста равномерно распределилась. Снимите кастрюлю с огня и перебейте смесь блендером до полностью однородной кремовой консистенции. После этого добавьте лимонный сок — он сбалансирует вкус и поможет сохранить соус дольше. Горячий кетчуп разлейте в стерилизованные банки и плотно закройте. После охлаждения храните в холодильнике.

Такой тыквенный кетчуп – это яркий сезонный акцент, придающий блюдам глубины, аромата и теплого осеннего характера.

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