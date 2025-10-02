Существуют, но действуют не во всех случаях: какие льготы имеют пенсионеры на проезд по железной дороге

В Украине после ухода на пенсию граждане получают ряд льгот, среди которых одной из основных является право на бесплатный проезд в общественном транспорте. В то же время по железнодорожным перевозкам действуют отдельные правила, и возможность пользования скидками зависит от категории пассажира.

Как сообщает "Укрзализныця", пенсионеры могут бесплатно путешествовать только по пригородным электричкам. Для поездок в поездах дальнего сообщения льгот по пенсионному удостоверению не предусмотрено, поэтому билеты придется покупать по полной стоимости. В то же время в городском транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях) они могут ездить бесплатно, предъявив удостоверение пенсионера. Эта льгота не распространяется на метро и такси.

Однако с 1 октября по 15 мая для отдельных категорий граждан, среди которых могут быть люди пенсионного возраста, действует 50% скидка на билеты внутренних железнодорожных перевозок. Право на льготу имеют жертвы нацистских преследований, люди с инвалидностью в результате войны (I–III группы), лица, сопровождающие людей с инвалидностью I группы, участники боевых действий времен Второй мировой в возрасте от 85 лет, а также родители погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих.

Кроме того, для некоторых категорий предусмотрена возможность раз в год или раз в два года воспользоваться бесплатным проездом в поездах дальнего сообщения. Чтобы получить льготу, необходимо иметь удостоверение, подтверждающее право на скидку.

