ТОП-10 недорогих автомобилей с очень низким 'аппетитом' к топливу

Для многих водителей расходы на топливо – это решающий аргумент при выборе нового авто. Эксперты составили список из десяти бюджетных моделей, которые отличаются высокой экономичностью.

Машины, потребляющие минимум топлива и позволяющие водителям экономить и реже посещать заправки, стали объектом исследования специалистов Motor1.

Все модели, представленные в рейтинге 2025 года, отличаются доступной ценой. Кроме того, среди них легко найти варианты, отвечающие самым разнообразным запросам покупателей.

Самые экономичные бензиновые модели:

Peugeot 208;

Suzuki Swift 1.2;

Фиат Панда 1.0.

Самые экономичные дизели:

BMW 118d;

Mercedes GLB 200d;

Skoda Kodiaq 2.0 TDI.

Наиболее экономичные гибриды:

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid;

Audi A3 Sportback 45 TFSI e;

Jaecoo 7 Super Hybrid.

