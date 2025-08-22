ТОП-10 недорогих автомобилей с очень низким "аппетитом" к топливу
Для многих водителей расходы на топливо – это решающий аргумент при выборе нового авто. Эксперты составили список из десяти бюджетных моделей, которые отличаются высокой экономичностью.
Машины, потребляющие минимум топлива и позволяющие водителям экономить и реже посещать заправки, стали объектом исследования специалистов Motor1.
Все модели, представленные в рейтинге 2025 года, отличаются доступной ценой. Кроме того, среди них легко найти варианты, отвечающие самым разнообразным запросам покупателей.
Читайте также: Оптимальный вариант: на какой бюджетный автомобиль стоит обратить внимание
Самые экономичные бензиновые модели:
- Peugeot 208;
- Suzuki Swift 1.2;
- Фиат Панда 1.0.
Самые экономичные дизели:
- BMW 118d;
- Mercedes GLB 200d;
- Skoda Kodiaq 2.0 TDI.
Наиболее экономичные гибриды:
- Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
- Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid;
- Audi A3 Sportback 45 TFSI e;
- Jaecoo 7 Super Hybrid.
Напомним, ранее мы рассказывали о самых надежных автомобилях, которые могут прослужить более 20 лет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!