Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением газового месторождения 'Южный Парс': в чем причина

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может нанести масштабный удар по газовой инфраструктуре иранского месторождения Южный Парс в случае новых атак Тегерана на объекты сжиженного газа в Катар. По словам Трампа, Израиль прекратит удары по этому месторождению, если Иран воздержится от дальнейшей эскалации.

В то же время он подчеркнул, что в случае повторного нападения на катарские предприятия США готовы действовать решительно даже без согласования с союзниками. Американский лидер подчеркнул, что речь идет о возможной атаке беспрецедентной силы, которая может полностью уничтожить газовое месторождение.

В то же время, он отметил, что не стремится санкционировать столь масштабные разрушения из-за их долгосрочных последствий, однако не исключает такого шага в случае новых угроз. Трамп также сообщил, что недавний удар по части месторождения "Южный Парс" нанес Израиль.

По его словам, атака была ограничена и вызвана обострением ситуации на Ближнем Востоке. При этом ни США, ни Катар не были уведомлены о ее подготовке. Он добавил, что Иран ошибочно связал этот инцидент с Катаром и в ответ нанес удар по объектам по сжижению природного газа на территории этой страны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!