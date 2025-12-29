Трамп заявил, что Путин 'обещал помогать' в восстановлении Украины после войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Кремля Владимир Путин якобы заинтересован в процветании Украины и готов приобщиться к ее послевоенному восстановлению.

Об этом американский президент сообщил во время совместной пресс-конференции с главой государства Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами Трампа спросили, поднимался ли в его разговорах с Путиным вопрос ответственности России за восстановление Украины в случае заключения мирного соглашения. В ответ он отметил, что подобная тема обсуждалась.

По словам Трампа, Россия якобы намерена участвовать в процессе восстановления, поскольку, как он утверждает, Путин "хочет видеть Украину успешной". Американский президент признал, что это может звучать необычно, однако подчеркнул, что именно такую позицию, по его словам, озвучил глава Кремля.

Трамп также добавил, что Путин, дескать, демонстрировал "большую щедрость в своих заявлениях" относительно будущего Украины, в частности, упоминал возможность поставки электроэнергии и других ресурсов по низким ценам.

В завершение президент США подчеркнул, что нынешний разговор принес, по его мнению, "много положительных результатов".

