Тропические штормы в Азии унесли жизни более 1000 человек - Bloomberg (фото)

Серьезные погодные бедствия в Азии, вызванные тремя тропическими циклонами на фоне северо-восточного муссона, унесли жизни более 1000 человек. Больше всего пострадали Индонезия и Шри-Ланка, где сильные ливни, наводнения и оползни разрушили тысячи домов и парализовали регион.

Об этом пишет Bloomberg. Циклоны Senyar, Koto и Ditwah, совпавшие с сезонными муссонными дождями, привели к аномально высоким осадкам в Юго-Восточной Азии. По данным Центра прогнозирования климата США, на Малайском полуострове и юге Таиланда за последнюю неделю выпало гораздо больше дождя, чем обычно. Во Вьетнаме и Филиппинах также зафиксированы значительные разрушения, а общий ущерб в центральных и северо-центральных районах Вьетнама составляет не менее 3 миллиардов долларов.

На острове Суматра в Индонезии интенсивные штормы Senyar унесли по меньшей мере 442 жизни, еще 402 человека числятся пропавшими без вести. Перекрытые дороги, поврежденные сети связи и оползни затрудняют спасательные операции, сообщило Национальное агентство по ликвидации чрезвычайных ситуаций Индонезии. Правительство страны запустило операции по "засеванию облаков", чтобы уменьшить осадки в пораженных зонах. В Таиланде число погибших достигло 169 человек.

В Шри-Ланке жертвы циклона Ditwah, ворвавшегося на остров в прошлую пятницу, выросли до 334 погибших, а еще 370 человек пропали без вести. Наводнения разрушили более 25 тысяч домов, эвакуировали 147 тысяч человек, а всего беда коснулась почти миллиона жителей. Президент Анура Кумара Диссанаяке объявил чрезвычайное положение и обратился за международной помощью, назвав это "самой большой и сложной природной катастрофой" в истории страны — самой смертоносной с 2017 года, когда наводнения унесли более 200 жизней.

Шторм Senyar, прошедший проливом Малакка на прошлой неделе, рассеялся над Южно-Китайским морем, но перед этим опустошил Суматру и Малайзию. Циклон Ditwah, ослабленный, в понедельник принесет сильные дожди в южную Индию, в частности, штат Тамил Наду. Между тем шторм Koto задерживается к востоку от Вьетнама, постепенно ослабевая, но продолжит усиливать осадки в уже пострадавших районах.

Прогнозы обнадеживающие: с середины недели дожди в большинстве зон вернутся к сезонной норме, а в середине декабря на Малайском полуострове и Суматре ожидается засуха. Эксперты связывают усиление таких бед с изменениями климата, которые делают тропические циклоны интенсивнее из-за потепления океанов.

