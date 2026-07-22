Цены пошли вверх: сколько сейчас стоит отдохнуть на Свитязе и с какими проблемами сталкиваются отдыхающие

Популярный курорт на озере Свитязь этим летом встречает туристов не только большим количеством отдыхающих, но и более высокими ценами. В пик сезона жилье советуют бронировать заранее, ведь из-за высокого спроса гости также сталкиваются с пробками на подъездах и перебоями мобильной связи.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По данным журналистов, средняя стоимость суток проживания составляет около 2 тысяч гривен. Самые дешевые номера можно найти от 600 гривен за ночь, тогда как за премиальную квартиру придется заплатить до 11 600 гривен в сутки.

Те, кто предпочитает отдых на природе, могут воспользоваться официальным палаточным городком. Въезд на автомобиле на территорию Шацкого национального природного парка стоит 100 гривен экологического сбора, а установка палатки — еще 150 гривен.

Подорожало и питание. По словам туристов, завтрак для семьи из четырех человек обходится примерно в 1700 гривен. Среди популярных блюд этого сезона – знаменитые шацкие пончики, которые продают по 60 гривен, сом в сметане за 350 гривен, а порция борща в зависимости от заведения стоит от 180 до 250 гривен.

Секретарь Шацкого поселкового совета Богдан Тимошук заверил, что сейчас военные не фиксируют никаких угроз со стороны Беларуси, поэтому ситуация в районе остается стабильной.

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В то же время в соцсетях некоторые отдыхающие сообщают о высыпании, покраснении кожи и сильном зуде после купания в озере. В Шацком национальном природном парке объяснили, что это может быть церкариоз – аллергическая реакция на личинки паразитов водоплавающих птиц. Чтобы снизить риск, специалисты советуют сразу после купания принимать душ или тщательно вытирать тело полотенцем.

Свитязь является глубоким природным озером Украины и крупнейшим среди водоемов Шацкого национального природного парка. Кроме того, он входит в список "Семи природных чудес Украины". В прошлом году озеро официально посетило около 250 тысяч туристов, хотя неофициальные оценки превышают полмиллиона. В этом сезоне местные власти прогнозируют еще больший поток отдыхающих, ведь все больше украинцев выбирают Свитязь как более безопасную альтернативу морскому отдыху.

Напомним, мы уже писали, где отдыхать как миллионер, не тратя состояние.