Ты что, дура? - Трамп снова унизил журналистку (видео)

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на вопросы журналистки по поводу ответственности Джо Байдена за неудачную проверку афганских мигрантов, назвав ее "глупым человеком". Инцидент произошел 27 ноября во Флориде, во время общения Трампа с прессой по случаю Дня благодарения, где также обсуждали недавнюю стрельбу возле Белого дома.

Об этом сообщается в заявлении Трампа на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, цитирует Reuters, The New York Times и другие СМИ. "Генеральный инспектор Минюста США в этом году сообщил, что Миннационбезопасности и ФБР тщательно проверили этих афганцев, эвакуированных в США. Так почему вы обвиняете администрацию Байдена? – спросила корреспондентка.

"Потому что они его уронили. Ты глупа? Ты глупый человек? Они прилетели самолетом вместе с тысячами других, кто не должен быть здесь, а ты просто задаешь вопрос, потому что ты глупый человек", — ответил Трамп.

Он подчеркнул, что ситуация в Афганистане была полным хаосом, а принятый закон делает практически невозможным выдворение приезжих после въезда.

Контекст события: В 2021 году США завершили свою миссию в Афганистане, после чего Талибан захватил продолжающуюся до сих пор власть. Тогда же Штаты запустили операцию Allies Welcome ("Спасение союзников"), позволившую въезд более 70 тысяч уязвимых афганцев, в том числе тех, кто сотрудничал с американскими силами и рисковал местью от Талибана. Программа предусматривала проверку со стороны спецслужб, но Трамп обвиняет администрацию Байдена в ослаблении процедур.

Подозреваемый в стрельбе 26 ноября — 29-летний афганец Рахманулла Лаканвал, прибывший в США в сентябре 2021 года по этой программе и работавший с ЦРУ. В результате атаки вблизи Белого дома двое нацгвардейцев получили ранения, а 20-летняя военнослужащая Сара Бекстром скончалась на следующий день. Трамп назвал инцидент "актом террора" и обещал пересмотреть статус всех афганских мигрантов, приостановив обработку их иммиграционных заявок. Администрация также планирует расширить проверки на всех беженцев, эвакуированных с 2021 по 2025 год.

