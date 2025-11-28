Ти що, дурна? - Трамп знову принизив журналістку (відео)

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістки щодо відповідальності Джо Байдена за невдалу перевірку афганських мігрантів, назвавши її "дурною людиною". Інцидент стався 27 листопада у Флориді, під час спілкування Трампа з пресою з нагоди Дня подяки, де також обговорювали недавню стрілянину поблизу Білого дому.

Про це повідомляється у заяві Трампа на пресконференції в Мар-а-Лаго, цитує Reuters, The New York Times та інші ЗМІ. "Генеральний інспектор Мін'юсту США цього року повідомив, що Міннаціонбезпеки та ФБР ретельно перевірили цих афганців, яких евакуювали до США. То чому ви звинувачуєте адміністрацію Байдена?" — запитала кореспондентка.

"Тому що вони його впустили. Ти дурна? Ти дурна людина? Вони прилетіли літаком разом із тисячами інших, хто не повинен бути тут, а ти просто ставиш питання, бо ти дурна людина", — відповів Трамп.

Він наголосив, що ситуація в Афганістані була повним хаосом, а ухвалений закон робить практично неможливим видворення приїжджих після в'їзду.

Контекст події: У 2021 році США завершили свою місію в Афганістані, після чого Талібан захопив владу, яка триває досі. Тоді ж Штати запустили операцію Allies Welcome ("Порятунок союзників"), яка дозволила в'їзд понад 70 тисяч вразливих афганців, зокрема тих, хто співпрацював з американськими силами й ризикував помстою від Талібану. Програма передбачала перевірку з боку спецслужб, але Трамп звинувачує адміністрацію Байдена в послабленні процедур.

Підозрюваний у стрілянині 26 листопада — 29-річний афганець Рахманулла Лаканвал, який прибув до США у вересні 2021 року за цією програмою та працював з ЦРУ. Унаслідок атаки поблизу Білого дому двоє нацгвардійців отримали поранення, а 20-річна військовослужбовця Сара Бекстром померла наступного дня. Трамп назвав інцидент "актом терору" та обіцяв переглянути статус усіх афганських мігрантів, призупинивши обробку їхніх імміграційних заявок. Адміністрація також планує розширити перевірки на всіх біженців, евакуйованих з 2021 по 2025 рік.

