Тысячи километров без заезда на СТО: топ выносливых автомобилей

Пробег в 650 тысяч километров без капитального ремонта двигателя или трансмиссии для большинства современных автомобилей является почти недостижимым пределом. Впрочем, при грамотной эксплуатации и тщательном обслуживании отдельные модели способны преодолеть эту дистанцию со штатными агрегатами.

Об этом сообщает GOBankingRates. Автоэксперт американской компании JustAnswer Крис Пайл отмечает, что теоретически любой автомобиль может доехать до отметки в 650 тысяч километров, однако для большинства это означает одну или несколько замен двигателя или коробки.

Лишь немногие модели демонстрируют такую выносливость без радикального вмешательства в силовую установку. В то же время даже для них жизнь после нескольких сотен тысяч километров не беспроблемна: двигатель становится громче, начинает потреблять больше моторного масла, а трансмиссия теряет первоначальную четкость работы. Однако при постоянной эксплуатации и правильных условиях техника остается полностью работоспособной.

Ключевым фактором эксперт называет отношение владельца к автомобилю. Даже самая надежная модель не сможет пройти 650 тысяч километров без регулярного сервиса, качественных расходных материалов и спокойного стиля вождения.

Среди настоящих "долгожителей" особенно выделяется Toyota. Автомобили этого бренда традиционно проектируются с акцентом на ресурс, а не на предельные показатели мощности. Поэтому высокие шансы на рекордный пробег имеют такие модели, как Avalon, Tacoma, Sienna и Sequoia. Не менее убедительную репутацию имеют и автомобили Honda. Accord и Civic годами получали поклонников благодаря выносливым двигателям, а Pilot и Odyssey подтвердили эти стандарты в сегменте больших семейных машин.

Среди американских производителей эксперты обращают внимание на Ford F-150 и Expedition. Эти модели часто используются в коммерческих целях, что предполагает интенсивную эксплуатацию и быстрое накопление большого пробега. В линейке Subaru лидером по долговечности считается Outback, сочетающий прочную конструкцию с надежной системой полного привода. Неожиданно в список выносливых авто попала и Hyundai Elantra – корейский производитель за последние годы существенно улучшил качество материалов и сборки своих седанов.

На долговечность автомобиля оказывают существенное влияние условия эксплуатации. Регулярные поездки продолжительностью более получаса хотя бы раз в неделю гораздо более полезны для техники, чем короткие маршруты и длительные простои. Движение по трассам также способствует меньшему износу агрегатов, чем постоянное стояние в городских пробках. Важную роль играют и климатические условия: сильная жара или морозы ускоряют износ металла и затрудняют запуск двигателя.

Тщательный уход предполагает систематическую замену жидкости в трансмиссии каждые 48–96 тысяч километров, промывание системы охлаждения в пределах 96–160 тысяч, а также обновление тормозной жидкости раз в два–три года. Не менее важно своевременно менять воздушные фильтры и ремни газораспределительного механизма в соответствии с рекомендациями производителя.

Отдельно эксперты отмечают, что дизельные двигатели обычно рассчитаны на более высокие нагрузки и чаще достигают пробега в 650 тысяч километров, чем бензиновые аналоги. Хотя их обслуживание может быть дороже из-за более сложной конструкции, именно дизели остаются фаворитами среди водителей, стремящихся к максимально большим пробегам без капремонта.

