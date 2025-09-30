У некоторых украинцев с 1 октября снизятся суммы в платежках за свет: кого это касается

С 1 октября 2025 года в Украине для домохозяйств с электроотоплением вводится пониженный тариф: за первые 2000 кВт-ч в месяц они будут платить в два раза меньше – не 4,32 грн, а только 2,64 грн за каждый киловатт-час.

Льготный тариф для потребителей с электроотоплением действует исключительно с 1 октября по 30 апреля, пишет OBOZ.UA. Воспользоваться им могут жители любого региона Украины, но только при условии, что в доме нет альтернативного вида отопления. Кроме того, обязательным является соблюдение технических норм в отношении электроотопительного оборудования и правильное оформление соответствующей документации.

Кто еще может сэкономить на электроэнергии

Некоторые украинцы могут существенно сэкономить на оплате электроэнергии, если пользуются двухзонным счетчиком. В ночной период, с 23:00 до 7:00, тариф составляет всего 2,16 грн за 1 кВт-ч, что вдвое меньше стандартной ставки 4,32 грн.

Как отмечается на сайте одного из энергопоставщиков, дневная цена (с 7:00 до 23:00) остается неизменной, а ночная – снижена на 50%, что позволяет оптимизировать расходы, если перенести часть потребления на ночное время.

В СМИ периодически появляются так называемые "сливы" о возможной корректировке тарифов на электроэнергию. Впрочем, ни один из таких вариантов пока серьезно не обсуждается. Сейчас сформировалось понимание, что после завершения войны страна должна постепенно отойти от модели общего субсидирования, закрепленной постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Этот документ в настоящее время обязывает энергопоставщиков реализовывать электроэнергию по установленной фиксированной цене.

