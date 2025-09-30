В декого з українців з 1 жовтня знизяться суми в платіжках за світло: кого стосується

З 1 жовтня 2025 року в Україні для домогосподарств з електроопаленням запроваджується знижений тариф: за перші 2000 кВт-год на місяць вони сплачуватимуть удвічі менше – не 4,32 грн, а лише 2,64 грн за кожну кіловат-годину.

Пільговий тариф для споживачів з електроопаленням діє виключно з 1 жовтня по 30 квітня, пише OBOZ.UA. Скористатися ним можуть мешканці будь-якого регіону України, але лише за умови, що в оселі немає альтернативного виду опалення. Крім того, обов’язковим є дотримання технічних норм щодо електроопалювального обладнання та правильне оформлення відповідної документації.

Хто ще може зекономити на електроенергії

Деякі українці можуть суттєво зекономити на оплаті електроенергії, якщо користуються двозонним лічильником. У нічний період, з 23:00 до 7:00, тариф становить лише 2,16 грн за 1 кВт-год, що вдвічі менше за стандартну ставку 4,32 грн.

Як зазначають на сайті одного з енергопостачальників, денна ціна (з 7:00 до 23:00) залишається незмінною, а нічна – знижена на 50%, що дозволяє оптимізувати витрати, якщо перенести частину споживання на нічний час.

У ЗМІ періодично з'являються так звані "зливи" про можливе коригування тарифів на електроенергію. Втім, жоден із таких варіантів поки серйозно не обговорюється. Наразі сформувалося розуміння, що після завершення війни країна поступово має відійти від моделі загального субсидіювання, закріпленої постановою про PSO (Public Service Obligation, ПСО). Цей документ наразі зобов’язує енергопостачальників реалізовувати електроенергію за встановленою фіксованою ціною.

