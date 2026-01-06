У Трампа не исключают вариант военного захвата Гренландии: подробности

Замглавы администрации президента США Стивен Миллер заявил, что официальный Вашингтон рассматривает присоединение Гренландии к Соединенным Штатам как ключевой элемент американской системы безопасности. При этом должностное лицо не стало категорически отрицать возможность силового сценария по установлению контроля над островом.

Об этом Миллер сообщил в разговоре с телеканалом CNN. По его словам, президент США уже долгое время четко и последовательно подчеркивает, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов в рамках общей архитектуры национальной безопасности. Миллер подчеркнул, что такая позиция официально для нынешней администрации и фактически сохраняется еще с периода предыдущего президентства Дональда Трампа. Он добавил, что глава государства неоднократно и недвусмысленно заявлял о необходимости включения Гренландии в США.

В интервью ведущий Джейк Таппер неоднократно пытался выяснить, может ли американская сторона исключить применение военной силы для установления контроля над островом. В ответ Миллер избежал прямого ответа, но поставил под сомнение законность суверенитета Дании над Гренландией.

Читайте также: Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили Он задал риторические вопросы относительно оснований, на которых Дания считает Гренландию своей территорией, и усомнился в исторической и правовой обоснованности такого контроля. По словам чиновника, Соединенные Штаты, как ведущая сила НАТО, должны нести ответственность за безопасность Арктического региона, а также за защиту интересов Альянса. Поэтому, по его мнению, Гренландия должна находиться под юрисдикцией США.

Миллер также подчеркнул, что Соединенные Штаты являются мировой сверхдержавой и при президентстве Дональда Трампа намерены действовать в соответствии с этим статусом.

