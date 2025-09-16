Учителей ожидает повышение зарплаты: насколько вырастет и когда

В проекте Государственного бюджета на 2026 год предусмотрен существенный рост зарплат педагогов. Согласно документу, оплата труда учителей увеличится на 50% в два этапа: с 1 января 2026 года – на 30%, а с 1 сентября – еще на 20%.

Кроме того, бюджетом запланировано введение бесплатного питания для 4,4 миллиона школьников 1–11 классов с октября 2026 года, а также удвоение стипендий для более чем 163 тысяч студентов с сентября 2026 года. Общие расходы на образование составят 265,4 миллиарда гривен, что на 66,5 миллиарда больше, чем в 2025 году. Об этом сообщила Юлия Свириденко, пишет 24 канал.

В то же время следует учитывать два момента. Во-первых, повышение будет касаться только государственных школ, ведь у частных есть собственные бюджеты. Во-вторых, сам проект госбюджета еще находится на рассмотрении в Верховной Раде и не вступил в силу.

Сейчас средняя зарплата украинского учителя составляет около 14 200 гривен в месяц, что существенно ниже средней зарплаты по стране — 23 460 гривен. Согласно Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, в следующем году оплата труда учителей может возрасти до примерно 17 тысяч гривен (без учета ЕСВ).

