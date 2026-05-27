'Украина наращивает дипломатическое и экономическое присутствие в Африке' - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев усиливает дипломатическое и экономическое сотрудничество со странами Африки и рассматривает континент как полноправного партнера на международной арене. Он подчеркнул, что Украина стремится увеличить объемы торговли с африканскими государствами и превысить довоенный уровень товарооборота, который составил 6,7 миллиарда долларов.

Об этом сообщили в МИДе Украины. 26 мая Сибига принял участие в форуме "Украина – Африка: прошлое, настоящее и будущее взаимоотношений", который состоялся в День Африки в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко.

По словам Министра, Украина активно расширяет свое дипломатическое присутствие на континенте. В последние годы было открыто восемь новых посольств, а общее количество украинских дипломатических миссий в Африке возросло до 18.

Кроме того, Киев планирует открыть новое посольство в Замбии и генеральное консульство в Кейптауне. Сибига подчеркнул, что Украина не воспринимает Африку как территорию гуманитарной помощи, а видит ее сильным и самостоятельным участником глобальной политики.

По его словам, Украина готова предлагать африканским странам современные технологические решения и практический опыт в разных областях — от аграрного сектора до цифровизации и безопасности. Министр наметил три ключевых направления развития сотрудничества между Украиной и Африкой.

Первое касается продовольственной безопасности. Украина стремится перейти от роли только поставщика зерна к партнеру, помогающему развивать агротехнологии, модернизировать порты, железнодорожную инфраструктуру, дороги и энергетические системы.

Вторым направлением есть безопасность и оборонные технологии. Сибига отметил, что у Украины есть уникальный опыт противодействия современным угрозам, полученный во время войны, и готова делиться знаниями по использованию и нейтрализации дронов, систем радиоэлектронной борьбы и киберзащиты.

Третье направление – цифровизация и образование. Украина предлагает африканским партнерам готовые решения для цифровых государственных сервисов на основе платформы Действие, а также планирует развивать сотрудничество между украинскими и африканскими университетами для подготовки специалистов.

Также Сибига сообщил, что Украина вместе с партнерами работает над созданием регионального киберальянса и центра мониторинга российского влияния и борьбы с дезинформацией.

По его словам, цель таких инициатив - противодействие информационным манипуляциям и усиление цифровой безопасности в регионе.

